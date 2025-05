La tragedia di Pinarella: niente autopsia per l’insegnante travolta e uccisa, sequestrata la ruspa

La Procura di Ravenna non ritiene necessario disporre l’autopsia su Elisa Spadavecchia, la 66enne insegnante in pensione di Creazzo (Vicenza) morta sabato mattina in spiaggia a Pinarella, investita da una ruspa: il nesso causale tra l’investimento e la morte risulta evidente. La conseguenza sarà il nulla osta per il funerale. La donna è stata travolta di spalle, può essere che si fosse assuefatta al lavoro di andata e ritorno della ruspa e ai conseguenti rumori del mezzo, che ad un certo punto potrebbe aver fatto una manovra improvvisa. La ruspa è stata sequestrata.