Bambino morto nell’esplosione in Sardegna, i genitori tornano a Rimini per il funerale

Si avvicina il giorno dell’addio a Samuel, il bambino di 11 anni morto nell’esplosione del camper sul litorale di Olbia, il 31 agosto. I suoi genitori, Daniel Romulus Imbuzan e la moglie Tatiana Lisi, ieri sera sono saliti su una nave a Olbia per fare rientro a Rimini dove si volgeranno i funerali. E’ infatti arrivato il via libera alla restituzione della salma del piccolo da parte della Procura di Tempio Pausania una volta terminati gli accertamenti medico-legali sul corpo. Un testimone aveva denunciato i tempi molto lunghi dei soccorsi.

In procura resta aperto il fascicolo della Pm Sara Martino con l’ipotesi di reato di omicidio colposo, ancora contro ignoti. In questi ultimi giorni i genitori di Samuel hanno tentato di collaborare il più possibile con gli inquirenti per determinare che cosa possa avere causato l’esplosione costata la vita al figlio.