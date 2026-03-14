Villa Verucchio, medaglia d’argento al Luogotenente Masini, la sindaca: “Grazie per la preziosa opera”

A nome dell’Amministrazione comunale di Verucchio e dell’intera cittadinanza, la sindaca Lara Gobbi si congratula con il Luogotenente Luciano Masini, comandante della stazione Carabinieri di Villa Verucchio, per l’altissima onorificenza di cui è stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con l’occasione rinnova a Luciano Masini “i sentimenti di gratitudine e vicinanza per la preziosa opera svolta al servizio della comunità”.

A Masini è stata concessa la medaglia d’argento al valore dell’Arma dei carabinieri con questa motivazione dopo i tragici fatti del 31 dicembre 2024: «Comandante di Stazione distaccata, impegnato in un servizio di pattuglia, con esemplare spirito di servizio ed eccezionale coraggio, non appena informato della posizione di un soggetto armato di coltello, che aveva ferito gravemente quattro persone sulla pubblica via, non esitava a intervenire nell’immediatezza, senza attendere l’arrivo di rinforzi, quindi esponendosi a elevatissimo rischio, per evitare che altri cittadini incolumi venissero aggrediti. Al cospetto dell’individuo, dando prova di lucida determinazione ed esemplare professionalità, ricorreva progressivamente all’uso della forza, dapprima intimandogli di gettare l’arma bianca, poi esplodendo dei colpi con la pistola d’ordinanza verso il suolo per dissuaderne l’avvicinamento minaccioso nei confronti degli operanti e, infine, indirizzando l’azione di fuoco verso il soggetto, colpito mortalmente allorquando, continuando nella sua violenta aggressione, era ormai prossimo ad avventarsi contro il militare. Chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere».