Verucchio, “buttalo giù, vuoi morire?” Archiviata la posizione del maresciallo dopo la tragedia di Capodanno VIDEO

Tragedia di Capodanno a Verucchio: “Fece “un uso legittimo dell’arma”. Il Gip del Tribunale di Rimini ha archiviato la posizione del maresciallo Luciano Masini, minacciato ripetutamente di morte e poi assalito dal 23enne Muhammad Sitta, poi colpito a morte dal Carabiniere. Il 23enne egiziano nella notte del 31 dicembre aveva accoltellato quattro persone. Le indagini hanno definitivamente accertato che il Carabiniere ha agito in maniera corretta. Maresciallo di grande esperienza, prima di fare fuoco Masini aveva urlato ripetutamente a Sitta di buttare l’arma, come testimoniato da un video.