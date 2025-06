“Buttala giù, vuoi morire”? Il video del Capodanno di sangue di Villa Verucchio VIDEO

La sera di Capodanno a Villa Verucchio il maresciallo Luciano Masini, carabiniere di grande esperienza, una volta giunto sul posto per fermare la scia di sangue e violenza in corso sparò 12 colpi in tutto: i primi a terra, dopo aver intimato l’alt ad Abdallah Abd Hamid Sitta. Gli altri, dopo che il 23enne aveva rifiutato di fermarsi, sono stati diretti al torace: cinque in tutto. Dopo sei mesi di indagini, la pm Sara Posa e la procuratrice di Rimini Elisabetta Melotti hanno chiesto di archiviare tutto: per la Procura il maresciallo non dovrà andare a processo. In sintesi non si sarebbe trattato di un eccesso di difesa a detta dei magistrati, ma dell’unica soluzione che il maresciallo avrebbe potuto mettere in atto per tutelare sé stesso e gli altri presenti. In due parole: legittima difesa. Il drammatico video della notte di Capodanno è riportato dalla pagina Facebook Police Activity Italia 2.0.