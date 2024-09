Tennis: Tarlazzi nei quarti alla “Maistra Cup” Under 14, Cortesi-Naso la finale del “Città di Meldola”

Romagnoli scatenati nel torneo Tennis Europe Under 14 croato di Vrsar, la 37esima “Maistra Cup” (3° categoria, terra). Il migliore è il faentino Diego Tarlazzi che ha conquistato i quarti. Il portacolori del Tc Faenza ha battuto l’austriaco Giampaolo Wollenberg, testa di serie n.14, all’esordio per 6-2, 6-2, al 2° turno lo sloveno Jost Hribernik per 6-3, 6-0 e nei quarti il croato Nino Vizintin per 7-5, 6-2. Ora la sfida contro l’altro croato Ivan Bobetic (n.6) per un posto in semifinale. Bene anche Pietro Tombari (Tc Riccione) che all’esordio ha travolto 6-0, 6-0 il croato Karlo Cibaric, prima della sconfitta per 6-2, 6-0 contro lo sloveno Jaka Brolih (n.13), ed il ravennate Dante Terzi (Ct Zavaglia) che all’esordio ha superato il croato Bruno Zmajic per 6-2, 6-2, poi la sconfitta per 4-6, 6-2, 6-0 contro lo sloveno Mark Pavcic (n.8). Doppio, 1° turno: Tombari-Koruga (Ita-Cro) b. Terzi-Dinca (Ita-Rou) 6-3, 6-2, Cordella-Tarlazzi b. Cibaric-Jezdimirovic (Cro-Slo) per ritiro. Quarti: Meolic-Sevnik (Slo) b. Koruga-Tombari 6-1, 6-0, Djokic-Kita (Slo) b. Cordella-Tarlazzi 6-3, 6-2.

MELDOLA. Alle battute finali sui campi del Circolo Tennis Meldola il torneo nazionale di 3° categoria maschile. Si tratta della terza edizione del trofeo “Città di Meldola”, che vede il match-clou (questa sera alle 20) opposti Alessandro Cortesi (Tc Viserba) ed Alessandro Naso (Ct Cesena).

Ottavi: Andrea Monti (3.3, n.3)-Leonardo Maccaferri (4.1) 6-4, 6-1, Giovanni Pambianco (3.3, n.8)-Maurizio Perpignani (4.1) 6-1, 3-6, 10-5, Alessandro Cortesi (3.3, n.4)-Nicola Vacca (3.5) 6-4, 6-0, Bernardino Albertazzi (3.4)-Massimiliano Antonini (3.3, n.5) 6-0, 7-5, Riccardo Delle Site (3.3, n.6)-Tommaso Alberti (3.5) 6-1, 6-2, Mattia Sartoni (3.3, n.7)-Alessio Argnani (3.4) 6-3, 6-1, Alessandro Naso (3.2, n.2)-Marco Vittori (4.1) 6-3, 6-1. Quarti anche per Filippo Flamigni (3.2, n.1). Quarti: Pambianco-Flamigni 6-4, 3-2 e ritiro, Cortesi-Albertazzi 6-2, 6-4, Monti-Delle Site 6-1, 6-2, Naso-Sartoni 6-3, 6-0. Semifinali: Cortesi-Pambianco 6-3, 6-1, Naso-Monti 6-1, 6-2.

Il giudice di gara del torneo è Giuseppe Brighi, direttore di gara Alessandro Bussi.