Tennis, i Veterani sui campi di Cervia

Entra nel vivo il torneo Veterani organizzato dalla Polisportiva 2000 Cervia. Tre i tabelloni in programma, l’Over 45, 55 e 65 maschili nel trofeo “Bar Tabacchi Marchi”. Over 45, terzo turno: Mario Borghi (3.5)-Roberto Zola (3.5) 7-6 e ritiro, Andrea Caniato (3.5)-Giorgio Vocaturo (3.5) 6-3, 6-3, Luca Degli Esposti (3.5)-Alberto Martini (4.1) 6-2, 7-5, Emanuele Guaragnella (3.5)-Jacopo Zani (3.5) 2-6, 7-5, 10-7. Ottavi: Stefano Bucci (3.2, n.6)-Andrea Covezzi (3.5) 7-6 (4), 6-3. Over 55, quinto turno: Silvano Rinaldi (4.2)-Marco Fabbri (4.4) 6-1, 6-0, Maurizio Mascanzoni (4.2)-Gianpaolo Magnani (4.5) 6-2, 2-6, 10-7, Armando Bregant (4.4)-Andrea Caprini (4.2) 6-4, 6-4. Turno di qualificazione: Cristiano Savoia (4.1, n.4)-Paolo Sabatini (4.2) 6-3, 6-2, Andrea Bernardi (4.2)-Antonio Babini (4.1, n.5) 7-5, 6-3, Paolo Galbiati (4.1)-Stefano Cenni (4.1, n.6) 4-6, 7-5, 10-7. Over 65, secondo turno: Riccardo Toni (4.6)-Carlo Alberto Brunelli (4.5) 1-6, 7-5, 10-5. Terzo turno : Enrico Arfelli (4.6)-Piermatteo Montanari (4.3) 6-3, 7-5, Claudio Fiammenghi (Nc)-Tiziano Simeone (4.4) 6-4, 3-6, 10-5, Maurizio Tappi (4.4)-Massimo Bianchini (4.4) 7-5, 6-2, Luigi Vicari (4.4)-Pier Paolo Guardigli (4.4) 6-2, 6-4. Ottavi: Claudio Frontini (4.2, n.7)-Claudio Fiammenghi (Nc) 6-2, 6-2.