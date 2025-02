MotoGp, Alex Marquez il più veloce del venerdì in Thailandia

Un grande Alex Marquez (Gresini Racing, 1,29’020) centra il miglior tempo nelle pre-qualifiche di Buriram. Il fratello d’arte del team Gresini ha fermato il cronometro in 1:29.020 e ha preceduto suo fratello Marc (Ducati a 0.052). Terzo Acosta e quarto tempo per Marco Bezzecchi (Aprilia) a 0.247. Fuori dai 10 qualificati al Q2 Pecco Bagnaia, ostacolato da Morbidelli nell’ultimo giro lanciato, che ha chiuso 13°. In difficoltà Enea Bastianini (Ktm) che ha chiuso 19° a 1.145 da Alex Marquez. Da questa notte alle 2.40 si riparte con le prove della Moto3, alle 9 di domattina la gara sprint MotoGp (qui tutti gli orari).