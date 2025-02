Allo spegnimento del semaforo rosso, parte in Thailandia il 76° mondiale della classe regina. Una nuova stagione che inizia con caffè e brioche in mano per gli italiani, perchè quando i 22 campioni della MotoGp inseriranno la prima, in Italia le lancette segneranno le 9 del mattino. Un “nuovo” primo appuntamento targato Buriram, lontano da Losail, consolidata tappa di apertura delle annate precedenti. Tanti nuovi amori in griglia di partenza, dai romagnoli Enea Bastianini e Marco Bezzecchi in sella rispettivamente alla Ktm Tech 3 e Aprilia, a Franco Morbidelli approdato al VR46. Primissima esperienza in MotoGP per Ai Ogura e Fermin Aldeguer “promossi” dalla Moto 2. Nuova avventura anche per Maverich Vinales, compagno di squadra di Bastianini, e Pedro Acosta, alla guida della Ktm ufficiale. Miguel Oliveira e Jack Miller vestiranno i panni della Prima Pramac Yamaha.

Il primo colpo di scena dello stagione lo ha riservato l’uscente campione del mondo Jorge Martin, costretto a operarsi ieri e i tempi di recupero non sono ancora delineati. Al suo posto Aprilia ha chiamato il collaudatore cesenate Lorenzo Savadori come sostituto in attesa del rientro del suo pilota di punta. Un 2025 caldissimo si prospetta in casa Ducati ufficiale, con Marc Marquez che guarda avanti verso il nono mondiale in carriera e un Pecco Bagnaia assetato di titolo dopo essersi fatto sfuggire quello della passata stagione. A Buriram si aprirà un nuovo capitolo anche per Yamaha e Honda, con gli aggiornamenti che durante i test sembrano favorire i primi, facendo ben sperare un determinato Fabio Quartararo.