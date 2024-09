MotoGp, a Misano un week-end da 82mila spettatori

Un week-end da poco più di 82mila spettatori a Misano, la metà di quelli visti due settimane fa in “Misano 1”. Il Gran Emilia-Romagna ha totalizzato 82.024 spettatori totali: 45.467 per la giornata di oggi, mentre sabato erano in 25.854. Nel pre-week-end si sono registrati 10.703 tifosi. Un dato che in ogni caso rispecchia le previsioni della vigilia, vista l’alluvione nei giorni scorsi e la data di Misano-2 fissata poco più di due mesi fa.

Tra il pubblico anche Andrea Abodi, Ministro per lo sport e i giovani: “Il motociclismo è uno sport incredibilmente affascinante e non posso che essere orgoglioso di vedere piloti e Case italiane al vertice di questa disciplina. Presenziare al Misano World Circuit Marco Simoncelli mi ha permesso, ancora una volta, di verificare l’impegno e la passione dei quali la Federazione Motociclistica Italiana, il suo Presidente Giovanni Copioli e tutti gli addetti ai lavori si fanno promotori per diffondere i valori dell’italianità e i più sani principi dello sport, con uno sguardo particolare ai giovani e alla loro crescita umana e professionale”.

Così Andrea Corsini, Assessore al Turismo della Regione Emilia – Romagna: “Non possiamo che essere soddisfatti di aver ospitato, dopo sole due settimane, il secondo Gran Premio qui a Misano, peraltro intitolato all’Emilia – Romagna. È un momento difficile per la nostra Regione: l’alluvione ci mette nella condizione di dedicare tutti i nostri sforzi al ripristino delle zone alluvionate e di stare vicino alle persone che stanno soffrendo, in primis, ai volontari, alle forze dell’ordine, alla Protezione Civile, ai nostri sindaci e a tutti coloro che si stanno prodigando giorno e notte La notizia positiva è sicuramente il fatto che non ci siano vittime. Questi grandi eventi danno il segnale di essere una Regione che reagisce e che riesce a fare prontamente quello che serve per dare sostegno alle popolazioni alluvionate e a chi è in grossa difficoltà”.

Soddisfatto Andrea Albani, managing director MWC: “Con il Gran Premio dell’Emilia-Romagna abbiamo completato tre settimane intense ed emozionanti con oltre 300mila ospiti in circuito, con le due edizioni della MotoGP e l’Italian Bike Festival. L’ultima settimana è stata veramente difficile sotto tanti punti di vista. Convivono la soddisfazione per il risultato di pubblico, il dolore per la scomparsa di Luca Salvadori e il pensiero a quella parte di Romagna che è stata colpita duramente dal maltempo. A tutti loro, vicinanza e solidarietà. Siamo un popolo forte e con la dignità che ci contraddistingue ci si rialzerà ancora. Forza Misano e forza Romagna”.