MotoGp, Misano-2 regala un fine settimana da 80mila tifosi

A Misano in questo week-end sono previsti circa 80mila spettatori totali. Circa la metà del pubblico visto qui solo un paio di settimane fa (163.558, nuovo record del circuito) e i fattori di questa divisione per due sono noti a tutti.

L’appuntamento di Misano-1 del 6-8 settembre era scolpito nel calendario originario 2024. Un fine settimana cerchiato in rosso da tempo, con una prevendita durata mesi e mesi e lievitata secondo i tempi canonici. Dopo la bandiera bianca alzata dal Kazakhstan per l’alluvione di maggio, l’appuntamento di Misano-2 è stata ufficializzato lo scorso 15 luglio e le stime iniziali confidavano in almeno 90mila spettatori per questo fine settimana.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola