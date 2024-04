Galimberti sotto i ferri: in ospedale a Forlì anche un altro ciclista

Questa mattina Francesco Galimberti sarà operato dal professor Roberto Casadei, primario di ortopedia e traumatologia del Pierantoni-Morgagni, per la frattura multipla del femore conseguenza dello scontro con una moto sul rettilineo d’arrivo del Giro di Romagna. Moto con targa tedesca del team Rodella, service di Brescia che era stato chiamato per fare le riprese per conto della Rai e che non poteva stare dove si è verificato l’impatto. Se domenica e lunedì aveva detto che non sarebbe più salito in bici, ieri il ventitreenne Galimberti ha detto al suo diesse Milesi che farà di tutto per riuscire a tornare in sella. Il percorso che lo attende sarà lungo e difficile.

Ricoverato anche Iturria

Oltre a Galimberti, c’è un altro ciclista ferito al Giro di Romagna di domenica. è l’esperto basco Mikel Iturria, 32enne di Urnieta, piccolo centro vicino a San Sebastian, anch’egli coinvolto nella caduta a 200 metri dall’arrivo causata da una moto utilizzata per le riprese video della corsa. Il ciclista della Euskaltel Euskadi, portato al Morgagni-Pierantoni con un trauma cranico, lamenta frattura di perone e vertebra cervicale. Iturria è stato dichiarato fuori pericolo ma dovrà restare per qualche giorno sotto osservazione medica. Oltre a Iturria, il team basco aveva in corsa Joan Bou (arrivato 2° alle spalle di Morgado), Nicolás Alustiza, Mikel Bizkarra, Unai Cuadrado, Asier Etxeberria e Luis Ángel Maté.