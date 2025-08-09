Ciclismo, Filippo Baroncini in coma dopo il terribile incidente in Polonia

In attesa dell’intervento chirurgico, Filippo Baroncini è in coma indotto dopo il terribile incidente in Polonia. Lo riporta oggi Tuttosport. Per i medici, il ciclista romagnolo non è in pericolo di vita, ma il coma indotto si è reso necessario in vista di un intervento al viso che verrà effettuato nei prossimi giorni, probabilmente a Milano. Nella caduta il ragazzo di Massa Lombarda ha riportato la frattura di una vertebra cervicale (per fortuna senza problemi neurologici) e fratture multiple alla clavicola sinistra e allo zigomo sinistro. Proprio queste ultime fratture richiedono un’immobilità assoluta per essere stabilizzate prima di venire operate, motivo per il quale il 24enne è stato posto in coma. Baroncini dovrebbe rientrare in Italia martedì, per poi entrare in sala operatoria.