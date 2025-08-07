Ciclismo, Baroncini, che sfortuna: vertebra rotta e fratture facciali dopo la caduta in Polonia

La UAE Emirates XRG ha diffuso una nota in cui vengono riferite le parole del medico sociale Adriano Rotunno su Filippo Baroncini, vittima di una grave caduta nella terza tappa del Tour di Polonia di martedì: “Purtroppo, Baroncini - le parole di Rotunno all’Ansa - è rimasto ferito in una caduta nella terza tappa del Tour di Polonia. Ha riportato diverse lesioni facciali e una frattura della vertebra cervicale, senza conseguenze neurologiche, e fratture facciali e clavicolari. È attualmente ricoverato in ospedale ed è sotto la supervisione del nostro team medico”. Non ci sono previsioni sul ritorno all’attività agonistica dell’ex campione del mondo under 23, titolo vinto da Baroncini nel 2021.