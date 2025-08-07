Malucelli 2°al fotofinish, per Baroncini brutta caduta in Polonia

Il massese della UAE Emirates è caduto a 22 chilometri dal traguardo della terza tappa del Giro di Polonia, con arrivo a Wałbrzych. Soccorso prontamente, è stato trasportato in ospedale, dove i medici hanno riscontrato la frattura del setto nasale e un importante trauma al torace. Nella serata di ieri sono state effettuate radiografie per verificare se la caduta abbia provocato anche la frattura di alcune costole. Per la caduta, che ha coinvolto numerosi atleti, la tappa è stata neutralizzata, per poi ripartire dopo una quindicina di minuti di interruzione.