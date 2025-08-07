Malucelli 2°al fotofinish, per Baroncini brutta caduta in Polonia

È un fotofinish amarissimo quello del traguardo di Buniel, nella 2ª tappa della Vuelta a Burgos. Il forlivese Matteo Malucelli è 2°, dietro al lombardo Matteo Moschetti e a pochissimi millimetri da quello che sarebbe stato il primo successo europeo in una corsa 2.Pro. È la legge delle volate, è la legge del ciclismo, ma il rammarico è enorme perché in diretta lo sprint sembrava aver premiato il velocista forlivese della Xds Astana. Volata lanciata proprio dalla XDS Astana, con il russo Syritsa in testa per lanciare il compagno di squadra. Ma Malucelli era dietro, ben nascosto dietro alla ruota di Matteo Moschetti (Q36.5) e di Juan Sebastian Molano (UAE Emirates). E la volata sembrava un affare tra il velocista lombardo e quello colombiano. Ma negli ultimi 50 metri Malucelli è uscito prepotentemente sulla sinistra, infilzando sulla linea d’arrivo il velocista della Q36.5 e sorpassandolo abbondantemente dopo la linea d’arrivo. Sembrava un fotofinish classico, con il velocista in rimonta vincente e quella in testa beffato e rimontato. E invece, dopo qualche minuto d’attesa, l’amara verità: vittoria per Moschetti e 2° posto per il velocista forlivese della XDS Astana. Per Malucelli è il piazzamento più prestigioso in una gara europea, ma purtroppo l’amarezza per il successo svanito supera quello della gioia per un piazzamento di prestigio.