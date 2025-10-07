Violazioni amministrative: Rimini penalizzato di un punto

Dopo il deferimento di questa mattina, il Rimini nel primo pomeriggio di oggi è stato penalizzato di un punto dal Tfn della Figc a causa della mancata fideiussione integrativa. “Il Tribunale Federale Nazionale - si legge nel dispositivo - ha sanzionato il Rimini F.C. (Girone B di Serie C) con un punto di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. La società era stata deferita lo scorso 8 settembre a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C.. È stata invece rinviata al 23 ottobre la trattazione del deferimento a carico dell’U.S. Triestina Calcio 1918 (Girone A di Serie C)”.

La penalizzazione del Rimini arriva quindi a -12, con i biancorossi ora all’ultimo posto in classifica a -5 dopo i 7 punti conquistati sul campo.

Contestualmente, l’amministratore delegato del Rimini Valerio Perini è stato punito con 3 mesi di inibizione.