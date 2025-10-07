Rimini, l’incubo continua: in arrivo una nuova penalizzazione

Una nuova penalizzazione in arrivo per il Rimini, deferito per non avere pagato i contributi di maggio e giugno 2025. Nonostante le rassicurazioni della società dei giorni scorsi, annunciate attraverso un comunicato, oggi è arrivata una nuova doccia fredda per tutto l’ambiente. Ecco il comunicato del deferimento: “Valerio Perini, amministratore unico del Rimini, è stato deferito per non aver provveduto, entro il termine del 16 settembre 2025 al versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2025. Ai sigg.ri Valerio Perini e Sauro Cancellieri, rispettivamente amministratore unico e sindaco unico della società, inoltre, è stato contestato di aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione attestante circostanze non veridiche. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte ai propri tesserati nonché a titolo di responsabilità propria. Alla società, inoltre, è stata contestata la recidiva, ex art.18, commi 1 e 2, C.G.S.”.