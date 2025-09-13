Nota ufficiale del Rimini Fc: “Abbiamo provveduto in anticipo al versamento dei contributi federali in scadenza martedì 16 settembre”

Mentre a Rimini continua la contestazione contro la proprietà, con nuovi striscioni comparsi nella notte, il Rimini Fc, con una nota ufficiale appena inviata dall’addetto stampa Mattia Favatà, ha dichiarato di aver provveduto al versamento dei contributi federali in scadenza martedì 16 settembre.

Questo il testo: “Rimini Football Club informa che, in data odierna, ha provveduto in anticipo al versamento dei contributi federali, la cui scadenza è fissata per il 16 settembre. Un adempimento che conferma l’impegno, la serietà e il senso di responsabilità con cui la Società intende proseguire il proprio percorso, garantendo continuità e correttezza gestionale”.