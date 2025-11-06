Rimini senza tifosi al seguito per due mesi: trasferte vietate dopo i sequestri di Campobasso

Trasferte vietate per due mesi ai tifosi biancorossi. In una nota il Rimini F.C. informa che, con decreto ministeriale emanato il 5 novembre 2025, “sono state disposte misure restrittive per le prossime gare in trasferta. Il provvedimento prevede la chiusura del settore ospiti negli stadi che ospiteranno le partite della squadra biancorossa e il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Rimini, con validità di due mesi a decorrere dal 5 novembre. La disposizione, adottata in relazione a fatti accaduti in occasione della gara Campobasso–Rimini del 25 ottobre scorso, resterà in vigore per tutte le trasferte comprese nel periodo indicato”.

A Campobasso alcuni tifosi del Rimini furono sorpresi con mazze, bastoni, caschi e circa 50 bottiglie di vetro vuote, contenute in sacchi neri. E ancora: 21 tubi idraulici di plastica dura, assimilabili a bastoni per consistenza e lunghezza.