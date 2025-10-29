Mazze, bastoni e bottiglie sequestrati ai tifosi del Rimini

RIMINI. Bastoni, mazze, caschi e circa 50 bottiglie di vetro vuote, contenute in sacchi neri, 21 tubi idraulici di plastica dura, assimilabili a bastoni per consistenza e lunghezza. È quanto ha sequestrato la polizia ai tifosi del Rimini Calcio in occasione della gara di Lega Pro contro il Campobasso di sabato scorso. A renderlo noto la questura del capoluogo molisano. Al termine della partita gli agenti hanno esteso i controlli ai mezzi utilizzati dai supporter ospiti, con lo scopo di verificare che a bordo non vi fosse materiale potenzialmente pericoloso o che facesse ipotizzare l’intenzione di un utilizzo improprio durante il viaggio di ritorno, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca. «Nonostante l’atteggiamento poco collaborativo dei tifosi riminesi - hanno fatto sapere i vertici della questura -, la perquisizione svolta all’interno dei loro minivan ha consentito di rinvenire il materiale proibito che è stato poi sequestrato». Sono ora al vaglio delle forze dell’ordine le posizioni dei soggetti coinvolti per stabilire eventuali ulteriori responsabilità di natura penale.