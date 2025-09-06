Il Comune gela il Rimini sullo stadio: “Non ci sono le condizioni per la concessione”

Un altro colpo di scena verso Rimini-Ternana di domenica sera (ore 20.30). Il Rimini è di nuovo senza stadio. “In merito alla concessione per l’utilizzo dello stadio comunale Romeo Neri alla Rimini Fc si informa che, a seguito dei necessari approfondimenti tecnici sulla documentazione presentata, non sussistono al momento le condizioni per il rilascio della concessione alla società”. Così il Comune di Rimini in una nota emessa ora agli organi di informazione. La nota del Comune smentisce quella del club biancorosso, che questa mattina aveva annunciato la disponibilità del Romeo Neri, aprendo la prevendita dei biglietti.