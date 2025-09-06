Il Comune apre lo stadio: Rimini-Ternana si giocherà al Romeo Neri

Rimini-Ternana si giocherà regolarmente allo stadio Romeo Neri domenica sera alle 20.30. Il via libera dopo un primo disgelo tra il Comune e la Building Company. Lo annuncia una nota del Rimini Fc: “Il Rimini F.C. informa che la gara in programma domani contro la Ternana si disputerà regolarmente allo Stadio “Romeo Neri”, grazie alla disponibilità del Comune di Rimini e al lavoro svolto in totale sinergia con la Società nelle ultime ore per garantirne la piena operatività. I biglietti per la partita sono disponibili online da questo momento sulla piattaforma Vivaticket, mentre la biglietteria dello stadio sarà aperta domenica dalle ore 10:00 alle 12:00 e successivamente dalle ore 19:00 fino ad inizio gara. Si ricorda inoltre che sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento stagionale dei Biancorossi (sempre su Vivaticket e in biglietteria) fino alle ore 23:59 di giovedì 18 settembre”.