Ravenna, la scelta di vita del portiere Gian Maria Rossi: «Lascio il calcio e curo l’azienda agricola di famiglia»

Un pezzo del Ravenna se ne va, a completamento di una carriera eccellente che si chiude qui, proprio dove era cominciata. Gian Maria Rossi, ravennate doc, uno dei portieri più amati e stimati dalla tifoseria giallorossa, lascia l’attività a 37 anni perfettamente integro ma atteso da affari di famiglia.

Nuove responsabilità

«Ho una azienda agricola di famiglia - spiega Rossi - che si sta ingrandendo e mi dedicherò a quella. Ho anche pensato di scendere di categoria per allenarmi solo la sera, ma far bene entrambe le cose non sarebbe stato possibile secondo me e cosi dico definitivamente stop. Avrei potuto continuare perché mi sento integro e in forma, ma alla fine è meglio cosi. Tra l’altro, ho iniziato a otto anni con Dadina e ho finito con lui, chiudendo cosi un cerchio perfetto».

Contento della carriera

Ravenna prima e dopo, quindi. In mezzo, dopo una piccola parentesi a Fano, ci sono state Andria, Bassano ed Imolese. «Alla fine credo che realizzerò solo più avanti di avere finito col calcio giocato, però ora sono contento della mia carriera. Ho sempre dato il massimo e sono rimasto legato a tutte le squadre in cui ho giocato, Ravenna in primis ovviamente ma anche Imola, dove l’applauso ricevuto quando siamo andati qualche mese fa mi ha reso davvero contento. L’affetto dei tifosi mi ha sempre accompagnato del resto, poi ho cominciato con Dadina e ho finito con lui. in questo ultimo anno avevo scelto la D pur consapevole che la regola degli Under mi avrebbe potuto penalizzare, comunque mi sono allenato sempre molto bene con un portiere a fianco assai valido come Cordaro. Peccato non aver finito con una meritara vittoria, avrei chiuso in bellezza. Credo che confermare buona parte della rosa dello scorso, eccellente campionato possa essere fondamentale per una stagione vincente come vuole la nuova società. Quando sarà possibile sarò al Benelli da spettatore, a tifare Ravenna».

