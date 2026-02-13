Ravenna, addio Marchionni: esonero ufficiale

Rumors confermati. Ravenna-Marchionni: ora l’esonero è ufficiale. “Il Ravenna FC - si legge in una nota - comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il tecnico Marco Marchionni. Insieme a lui vengono sollevati dall’incarico anche i collaboratori Giuseppe Irrera e Daniel Neri. Nel corso delle 65 partite alla guida dei giallorossi, Marco Marchionni ha contribuito in maniera significativa a scrivere pagine importanti della storia recente del Club, conquistando la vittoria dei playoff e della Coppa Italia di Serie D, accompagnando il Ravenna nel percorso che ha portato al ritorno tra i professionisti. La Società desidera esprimere a Marco Marchionni, Daniel Neri e Pino Irrera un sentito ringraziamento per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati durante la loro esperienza in giallorosso, augurando loro le migliori fortune personali e professionali per il prosieguo della carriera. Il nome del nuovo allenatore verrà comunicato nelle prossime ore”.