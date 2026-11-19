Dopo la nota del Ravenna Fc in seguito alla notizia pubblicata ieri dal Corriere Romagna, ecco la replica del direttore Gianluca Rossi.

“Il Ravenna FC ha affidato a una nota ufficiale le proprie precisazioni sulla vicenda dei presunti episodi di bullismo nel settore giovanile, lamentando la mancata richiesta di un confronto preventivo con la società e parlando - pur senza contestare la veridicità dei fatti riportati - di una ricostruzione parziale e non rispondente alla realtà. Osservazioni su cui ritengo doveroso intervenire.

Gli articoli pubblicati non sono il frutto di supposizioni, interpretazioni arbitrarie o ricostruzioni raccolte senza riscontri. I colleghi hanno lavorato su elementi documentali, atti, testimonianze e provvedimenti, ricostruendo una vicenda sulla quale hanno svolto accertamenti le autorità competenti e sulla quale si è già pronunciata la giustizia sportiva. Abbiamo inoltre dato conto delle responsabilità contestate in sede penale, nel rispetto della presunzione di innocenza e distinguendo con chiarezza i diversi piani giudiziari. Le eventuali responsabilità penali riguardano naturalmente le singole persone indagate e saranno accertate nelle sedi competenti.

Non comprendo, dunque, perché avremmo dovuto chiedere preventivamente alla società di pronunciarsi su fatti già oggetto di verifiche da parte della magistratura e di una decisione della giustizia sportiva.

I giornali non fanno indagini e non emettono sentenze: hanno il compito di raccontare fatti e procedimenti quando rivestono un interesse pubblico, sulla base degli elementi disponibili e con il necessario rigore. E la mancata interlocuzione preventiva non può essere trasformata, a posteriori, nella prova di un’informazione incompleta o non verificata.

Il Ravenna FC ha tutto il diritto di esporre la propria posizione, di precisare le iniziative intraprese e di rivendicare il lavoro svolto, anche quello successivo ai fatti. Cosa che ha fatto attraverso una nota che abbiamo ritenuto corretto pubblicare, garantendo alla società lo spazio per rappresentare le proprie ragioni.

Quello che non possiamo accettare è che si metta in discussione la correttezza del lavoro giornalistico, evocando ricostruzioni incomplete e non verificate quando i contenuti pubblicati hanno basi documentali e trovano riscontro anche nelle motivazioni di una decisione degli organi sportivi.

Il diritto di replica è un principio fondamentale, ma lo è altrettanto il diritto di cronaca. Non sono aspetti in contrapposizione: possono e devono convivere, senza che l’uno diventi la condizione per esercitare l’altro”.