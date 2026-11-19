In seguito alla notizia pubblicata ieri dal Corriere Romagna sul caso di alcuni giocatori delle giovanili indagati per stalking nei confronti di un compagno di squadra, il Ravenna ha inviato una nota di precisazione che pubblichiamo integralmente.

«Il Ravenna FC, in riferimento agli articoli pubblicati in data odierna sulla vicenda riguardante alcuni ex tesserati del proprio settore giovanile, ritiene necessario fornire delle dovute precisazioni, a tutela della corretta ricostruzione dei fatti e dell’immagine della Società.

Una vicenda, risalente alla stagione 24/25, che coinvolge giovani atleti merita rispetto, sensibilità e rigore.

Il Club non intende in alcun modo minimizzare la gravità dei comportamenti contestati né interferire con gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria. Proprio per questo ritiene doveroso intervenire quando vengono formulate o suggerite conclusioni sul proprio operato senza averne preventivamente raccolto la posizione.

Il Ravenna FC ha affrontato la situazione nell’ambito delle proprie competenze intervenendo tempestivamente e mantenendo un atteggiamento di ampia disponibilità e piena collaborazione con gli organi competenti. Si precisa inoltre che la società ad oggi non risulta coinvolto in alcun procedimento penale. Alla data odierna nessuno dei coinvolti risulta tesserato nel Ravenna FC, scelte maturate nell’ambito di valutazioni tecnico sportive e sempre nel pieno rispetto delle normative federali.

Fin dal proprio insediamento, l’attuale proprietà ha intrapreso un percorso di rafforzamento dell’organizzazione societaria e dei presidi di prevenzione e tutela dei giovani sportiva, nella convinzione che la responsabilità di una società sportiva non possa esaurirsi nella sola formazione tecnica dei propri atleti.

In questa prospettiva, il Ravenna FC ha sviluppato un programma di attività extrasportive rivolte ai propri tesserati, promuovendo incontri periodici con le autorità competenti, finalizzati alla sensibilizzazione e all’educazione sui temi del bullismo, del rispetto reciproco e della responsabilità individuale. A queste iniziative si affiancano incontri periodici con uno psicologo, volti ad accompagnare i giovani nel loro percorso di crescita, offrendo strumenti di ascolto e supporto e contribuendo a creare un ambiente sereno, sicuro e inclusivo.

Si tratta di un impegno concreto e continuativo, che riflette la volontà della Società di offrire ai propri ragazzi non soltanto un percorso di formazione calcistica, ma soprattutto un contesto educativo nel quale possano crescere come persone, prima ancora che come atleti.

La tutela dei minori, il benessere dei giovani e la qualità dell’ambiente del settore giovanile rappresentano valori imprescindibili per il Ravenna FC, sui quali la Società investe quotidianamente attraverso il lavoro di dirigenti, tecnici, educatori e professionisti.

Il Ravenna FC riconosce pienamente il diritto di cronaca e il ruolo fondamentale dell’informazione, ma ritiene altrettanto imprescindibile che vicende di tale delicatezza siano raccontate con equilibrio, completezza e attenzione alle diverse posizioni. La mancata richiesta di un confronto preventivo con la Società ha impedito di rappresentare elementi essenziali per una corretta comprensione dei fatti, contribuendo a restituire un’immagine parziale e non rispondente alla realtà dell’operato del club.

La Società non si è mai sottratta ad alcuna responsabilità e non può accettare che venga messo in discussione, attraverso ricostruzioni incomplete o interpretazioni non verificate, il lavoro serio e quotidiano svolto dal proprio staff a tutela dei propri giovani.

Il Ravenna FC continuerà a operare con la massima attenzione, responsabilità e trasparenza, nella consapevolezza che la credibilità di una società sportiva si costruisce prima di tutto attraverso i valori che è capace di trasmettere alle nuove generazioni».