In C tutto pronto per il Var a chiamata: “Gli allenatori coinvolti come ufficiali di gara”

Si avvicina l’inizio della nuova stagione in Serie C e c’è grande attesa per il Var light, una innovazione che consegna all’allenatore di ogni squadra due “chiamate” per controllare azioni dubbie al monitor. Così il nuovo designatore della C Daniele Orsato: “Si tratta di una ulteriore possibilità di comunicazione fra panchine e arbitri: se gli allenatori sono tranquilli difficilmente vediamo esondazioni o urla; e questo “video football support” aiuterà i rapporti fra tecnico e componente arbitrale. E questo strumento non è un’astronave ma è un computer con un operatore che dovrà portare avanti e indietro le immagini, saranno gli allenatori a richiedere una revisione. Gli allenatori vengono coinvolti come fossero ufficiali di gara: quindi non si dovranno più vedere scene di protesta”.