Il nuovo designatore degli arbitri di C Daniele Orsato ha annunciato l’arrivo del Var a chiamata in C in una intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco come funzionerà: “Sarà una grande innovazione e si chiamerà “Football video support”: il quarto ufficiale controllerà ogni frame delle azioni e ogni allenatore avrà due chiamate a disposizione. Se ha ragione le mantiene, altrimenti le perde. Poi sarà l’arbitro ad andare al video e guardare e controllare, prendendo la decisione più opportuna”.