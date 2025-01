Imolese, distinti chiusi per un turno per cori razzisti

Il settore distinti dell’Imolese chiuso per un turno per cori razzisti. Lo ha stabilito il Giudice Sportivo dopo la sfida di domenica scorsa contro il Cittadella Vis Modena terminata 2-2 al Romeo Galli. Il Giudice Sportivo ha punito la curva rossoblù con un turno di “squalifica” per avere i “propri sostenitori rivolto grida implicanti discriminazione di razza all’indirizzo di un giocatore avversario”. Al club rossoblù anche 2mila euro di multa.

Inoltre, visto il preannuncio di reclamo dell’Imolese in cui si chiede la ripetizione della partita per errore tecnico dell’arbitro dopo il rosso a Elefante, il Giudice sportivo non ha omologato il risultato di 2-2 e “si riserva decisione di merito”.