“L’arbitro lo fa rientrare in campo e poi lo espelle”: l’’Imolese fa ricorso per errore tecnico dopo il rosso a Elefante VIDEO

Nelle sue pagine social l’Imolese riporta il video di un rosso che fa discutere Dopo l’espulsione di ieri comminata a Elefante nella gara di contro il Cittadella Vis, l’Imolese ha presentato reclamo per errore tecnico. “La società Imolese Calcio 1919 - si legge in una nota - a seguito dell’ennesimo arbitraggio non all’altezza della situazione e palesemente condizionante della gara , chiede che lo stesso rispetto che la nostra società ha sempre dimostrato presso tutti gli Organi Federali , Arbitrali e Governativi, venga riservato anche alla nostra società. Il susseguirsi di episodi equivoci, e segnatamente sfavorevoli mette a dura prova la nostra fiducia nei confronti di chi la domenica viene a decidere le nostri sorti. Tutti noi possiamo sbagliare, e nessuno deve essere condannato, ma quando gli errori diventano molteplici e contrari all’evidenza dei fatti, credo che tutti noi abbiamo il dovere di fermarci e farci una domanda sul perché accade. É troppo semplice ricondurre tutto alla semplice casualità. Non ci caschiamo più. Nello specifico della partita di oggi procederemo al reclamo ufficiale per grave e palese errore tecnico arbitrale”. Al 48’ del primo tempo il difensore centrale rossoblù è stato ammonito per essere rientrato in campo dopo una medicazione senza avere aspettato l’ok dell’arbitro, con secondo giallo e annessa espulsione. Il giocatore sostiene che l’arbitro gli avesse fatto cenno di entrare in campo, per poi ammonirlo subito dopo.