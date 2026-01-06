Mercato Forlì: ufficializzato l’ingaggio del difensore centrale italo-cubano Luigi Palomba

Come anticipato qualche ora fa, il Forlì ha un nuovo difensore centrale: è stato appena ufficializzato l’arrivo del difensore italo-cubano Luigi Palomba. Ecco il comunicato del club di Viale Roma.

“Il Forlì Fc annuncia di aver trovato l’accordo per il prestito dalla Virtus Entella fino alla fine della stagione di Luigi Palomba. Un grande in bocca al lupo per la nuova avventura che inizia in biancorosso. Il ragazzo classe 2003 è cresciuto agonisticamente con la maglia del Cagliari chiudendo le sue esperienze nel settore giovanile con 76 presenze, 6 gol e 3 assist nel campionato di Primavera 1. Nel 2023-2024 la prima esperienza tra i professionisti con la maglia dell’Olbia seguita nella scorsa stagione con la Vis Pesaro, 29 presenze, 3 gol e un assist. In questa stagione nel roster della Virtus Entella. Arriva a Forlì per rinforzare il reparto difensivo e mettersi a disposizione del tecnico Miramari”.