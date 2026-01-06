Mercato Forlì: al centro della difesa arriva un italo-cubano dalla Serie B

Dalla Liguria rimbalza la notizia che il difensore centrale Luigi Palomba ha lasciato la Virtus Entella per trasferirsi al Forlì. Italo-cubano che la società di Chiavari ha prelevato in estate dal Cagliari, Palomba ha giocato due stagioni nel Girone B della Serie C: nel 2023-2024 arrivando all’ultimo posto con la maglia dell’Olbia (18 presenze e un gol) e nel passato campionato conquistando i play-off con la Vis Pesaro (29 gettoni e 3 reti). Palomba, classe 2003, arriva in prestito, forse già oggi pomeriggio: notizia confermata dal club ligure.

A stretto giro è atteso a Forlì un altro difensore centrale proveniente da un club ligure di Serie B: Matteo Onofri, classe 2004 di proprietà dello Spezia, atteso per domani. Una nuova coppia di difensori centrali per il Forlì.