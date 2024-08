Calciomercato, c’è anche l’annuncio ufficiale: il centravanti Elia Petrelli in prestito dal Genoa al Forlì

Come annunciato in esclusiva sul Corriere Romagna di venerdì, il Forlì ha messo sotto contratto Elia Petrelli. Il centravanti di Savignano sul Rubicone arriva in prestito dal Genoa, che gli corrisponderà l’intero ingaggio. Un colpo di spessore, se Petrelli dimostrerà di essere quella punta che a 20 anni realizzò 5 gol in 15 giornate in C con la maglia della Juve Next Gen.

Questo il comunicato: “Elia Petrelli è un nuovo giocatore del Forlì. L’attaccante classe 2001 vestirà la maglia biancorossa nella stagione 2024/25. Da parte della società il migliore in bocca al lupo per l’avventura che inizia alla caccia di obiettivi comuni. Petrelli arriva a Forlì con la formula del prestito dal Genoa. La giovane punta è cresciuto nel settore giovanile del Cesena e poi della Juventus dove ha giocato in Youth League, Primavera fino ad esordire tra i professionisti con la Juventus Next Gen. Dal 2020-2021 tante esperienze nei professionisti, in serie B tra Reggina ed Ascoli, poi in Serie C con le maglie di Carrarese, Triestine, Siena, Pro Sesto e Fermana. Oggi arriva a Forlì con la voglia di recitare un ruolo da protagonista con la voglia di rilanciarsi nel mondo dei grandi”.