Incredibile Forlì: arriva Elia Petrelli, attaccante che nel 2021 la Juventus cedette al Genoa per 13,2 milioni

Colpo a sorpresa per il Forlì. Ieri, in viale Roma, è sbarcato Elia Petrelli, punta classe 2001 in prestito dal Genoa, con cui ha un contratto fino al 2028 (da 240mila euro netti a stagione, che ovviamente gli pagherà tutti il club ligure). E’, quindi, l’ex promessa della Juventus il giocatore su cui la dirigenza scommette per affiancare o sostituire Merlonghi nel ruolo di centravanti, regalando peso e centimetri al tridente biancorosso.

Nato a Savignano sul Rubicone il 15 agosto 2001, Petrelli compie tutta la trafila nelle giovanili del Cesena mettendo in mostra grandi doti fisiche atletiche, al punto da attirare l’attenzione della Juventus, che nell’estate 2016 lo acquista per la cifra monstre di un milione di euro. Con i bianconeri scende in campo 44 volte nelle fila dell’Under 17, 50 con la maglia della Primavera e colleziona 13 presenze in Serie C nella Juventus Next Gen. Negli anni in bianconero stringe amicizia con Nicolò Fagioli, che continua tuttora a frequentare.

Nel 2021, finisce nell’affare Rovella, forse il più eclatante dei casi di plusvalenze della società juventina. Nella trattativa vengono infatti inseriti due calciatori dell’Under 23 juventina, Manolo Portanova e, appunto, Elia Petrelli, con valutazioni del tutto avulse dalla realtà. Petrelli, ad esempio, viene infatti messo a bilancio per 8 milioni di euro, incrementabili di ulteriori 5,3 milioni: in pratica passa dalla Juve al Genoa per oltre 13 milioni. Quindi il Genoa non lo prende nemmeno in considerazione: arrivato sotto la Lanterna nel gennaio 2021, Petrelli viene subito girato in Serie B alla Reggina, dove gioca appena 12 minuti, nell’ultimo scampolo di partita dell’ultima gara di campionato, persa 4-0 dai granata con il Frosinone. Tornato al Genoa, viene mandato in prestito all’Ascoli, ma fra infortuni e panchine, non vede il campo, quindi inizia un lungo peregrinare in serie C, tra Carrarese, Triestina, Siena, Pro Sesto e Fermana. In Lega Pro vanta complessivamente quasi 50 presenze e 7 reti, anche se la stagione migliore rimane la prima alla Juventus Next Gen, con l’ottima media gol di 5 centri in 16 presenze.

Non avendo richieste dalla C e volendosi avvicinare a casa, in settimana si è proposto lui stesso al Forlì. Che lo ha preso ad un patto: che si metta a disposizione del gruppo come se fosse un giocatore di D.