Mignani: “Kargbo non viene a Catanzaro, a Cesena resta solo chi ha entusiasmo”

Salutato Kargbo, il campionato incombe. Dopo il pareggio fondamentale ottenuto contro il Bari tra le mura amiche del Manuzzi, sabato (ore 15) il Cesena sarà impegnato a Catanzaro. I bianconeri andranno in ritiro stasera a Roma prima di volare da Fiumicino a Lamezia Terme. Il Cesena dovrà fare a meno di Calò, tre giornate di squalifica per lui, mentre potrà contare su Saric, che tornerà a vestire la maglia del cavalluccio dopo la parentesi tra gli Allievi nella stagione 2012-2013. In conferenza stampa inevitabilmente, la prima domanda per Michele Mignani ha riguardato il mercato e le sue ultime evoluzioni: ”Non ho piacere parlare di mercato - le prime parole del tecnico bianconero - sono contento dell’arrivo di Saric e per quanto riguarda Kargbo, non verrà con noi a Catanzaro e poi capiremo. A Cesena deve rimanere chi ha tanto entusiasmo per questa maglia”.

Il tecnico poi analizza il prossimo avversario: “Il Catanzaro è un’ottima squadra, sta facendo un campionato molto buono. Perdono poco e giocano un buon calcio collettivo. Sarà una trasferta difficilissima, dobbiamo avere in testa l’obiettivo di tornare a casa con dei punti”.

Quanto all’assetto di centrocampo, Mignani analizza la situazione della rosa tra squalifiche e influenza da smaltire: “Mendicino per caratteristiche è quello che si avvicina più a Calò -spiega l’ex Bari- si sono sempre contesi il posto. Ceesay sta recuperando ma non sta bene (il gambiano non dovrebbe partire, ndr), speriamo che l’influenza ci dia tregua perché abbiamo già qualche defezione”.