Augustus Kargbo saluta il Cesena. L’attaccante della Sierra Leone è pronto a salire in Inghilterra per approdare al Blackburn Rovers. Quello di questa mattina è stato quasi certamente il suo ultimo allenamento in Romagna: a questo punto non parteciperà alla trasferta di Catanzaro. Ora il Cesena dovrà cercare un sostituto entro la mezzanotte di lunedì 3 febbraio.