A Sofia sono in corso le riprese di “Tornando a Est”, il sequel del fortunato film “Est, dittatura last minute”. Questa volta i tre ragazzi tifosi del Cesena (Pago, Bibi e Rice) sono in viaggio in Bulgaria e nella Renault usata per il film fanno bella mostra un adesivo degli ultras bianconeri e una sciarpa nel bagagliaio sopra le valigie.