“Tornando a Est”: in Bulgaria iniziate le riprese del sequel di “Est dittatura last minute”

Sono iniziate lunedì a Sofia, in Bulgaria le riprese del film “Tornando a Est”, sequel del pluripremiato “Est dittatura last minute”. Il film è prodotto da Stradedellest produzioni srl di Cesena di Maurizio Paganelli e Andrea Riceputi in associazione con Victoria Cinema di Modena e Davide Pedrazzini vede il ritorno sul set dei tre personaggi cesenati Pago, Bibi e Rice interpretati dagli stessi attori Matteo Gatta, Jacopo Costantini e Lodo Guenzi dello Stato Sociale. La storia è ambientata nel 1991 e vede sempre coinvolta la città di Cesena, da dove i tre ragazzi partiranno per il viaggio in Bulgaria. Le riprese a Cesena sono previste in giugno e coinvolgeranno il centro città, lo stadio e l’ippodromo. Altri scenari del film saranno Mercato Saraceno e San Marino. La regia è sempre di Antonio Pisu