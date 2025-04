Oltre a Corona e a Mignani junior, il Cesena in Serie C segue con attenzione anche Pattarello dell’Arezzo

Non solo i figli d’arte Giacomo Corona, centravanti del Pontedera ma di proprietà del Palermo, e Guglielmo Mignani, bomber della Pianese con 18 reti. Il Cesena in Serie C dà un’occhiata ad un altro attaccante, esterno, in grado di segnare 18 gol (e di offrire 4 assist) in 37 gare: è Emiliano Pattarello, capitano dell’Arezzo che sembra pronto per giocarsi le sue carte in B. Il Cesena pensa a lui per tornare a rinverdire la tradizione di società che lancia talenti emergenti, regalando un trampolino per il grande calcio.

Come esterni si seguono altri tre profili: un nome molto interessante è il 2003 Mohamed Alì Zoma, punta esterna dell’Albinoleffe che a dispetto della giovane età vanta già 120 presenze tra i professionisti e che nell’ultima stagione in C ha messo a segno 13 gol. Nel Girone C stuzzica Flavio Ciuferri, altro esterno mancino del 2004 del Trapani (28 presenze, 2 gol). Altri giocatore seguito con attenzione è Alessandro Selvini (2002), cartellino del Frosinone, autore di 7 gol nella tribolata stagione della Lucchese.