Michele Mignani ha firmato in serata il contratto (di nuovo modificato) con il Cesena: giovedì l’annuncio

Nella serata di oggi, mercoledì 19 giugno, Michele Mignani ha firmato per via telematica il contratto che lo legherà al Cesena. Nel corso del pomeriggio l’accordo, che era stato modificato già una volta nel corso della notte dopo un primo “passaggio” con la proprietà americana, è di nuovo cambiato. Mignani e il suo staff si sono accordati con il Cavalluccio per due anni, quindi fino al 30 giugno 2026, senza nessuna estensione automatica, neppure in caso di promozione in Serie A. Questo per evitare un (eventuale) altro “affaire Toscano”, che ha avuto oggi una nuova puntata. Per allungare l’accordo tra Cesena e Mignani, il tempo non mancherà.

Il biennale sarà depositato nella mattinata di giovedì 20 giugno, dopodiché il nuovo tecnico sarà ufficializzato. Mignani, che partirà da Bari all’alba di giovedì per essere a Cesena per l’ora di pranzo (nel pomeriggio vedrà lo stadio, Villa Silvia e il ritiro di Acquaparatita), avrà come vice Simone Vergassola e come preparatore atletico Giorgio D’Urbano. In arrivo, comunque, anche Davide Campofranco (collaboratore tecnico) che ha rescisso con il Bari. Arriverà anche un match analyst, che Mignani e Artico stanno cercando insieme.