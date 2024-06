Cesena e Mignani, subito modificato il contratto: inserito anche il bonus per la promozione in Serie A

Nella serata di ieri il Cesena e Michele Mignani hanno ridiscusso e modificato i termini dell’accordo. Non più un contratto di un anno con opzione di rinnovo che il Cesena poteva esercitare entro una certa data, ma contratto di due anni (con compenso economico differente rispetto al primo accordo) con estensione fino al 2027 in caso di promozione in Serie A. Il Cesena ha in pratica dato un bonus promozione al tecnico ma ha anche voluto dare un ulteriore segnale di fiducia allo stesso Mignani ma anche una dimostrazione di programmazione. Nella notte, inoltre, Davide Campofranco ha trovato l’accordo per rescindere il contratto con il Bari fino al 2025 e quindi seguirà Mignani a Cesena. Lo “sceriffo”, già visto in bianconero da calciatore, sarà il collaboratore tecnico di Mignani.

L’annuncio di Mignani e del suo staff è atteso per la mattinata odierna