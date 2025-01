Mercato Cesena, dopo Saric, cosa farà Kargbo?

Chiuso finalmente l’affare Saric-Cesena, ieri il Blackburn Rovers ha aggiornato l’offerta per Augustus Kargbo, ma il rialzo è stato ritenuto ancora insufficiente. Se non ci sarà un rilancio tra oggi e domani, l’attaccante della Sierra Leone resterà in Romagna, anche perché Artico (che non se ne vuole privare) non ha in mano l’eventuale sostituto. Il direttore sportivo ieri sera ha detto di ritenere chiuso il mercato: al massimo potrebbe arrivare un giovane difensore per rimpiazzare Curto a livello numerico, visto che dietro al momento sono solo 5 i giocatori a disposizione di Mignani.

