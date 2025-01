Il Cesena aumenta l’offerta e porta a casa il centrocampista bosniaco Dario Saric in prestito con obbligo di riscatto in caso di Serie A

Il Cesena si è assicurato Dario Saric. Dopo una trattativa andata avanti per giorni, questa sera è stato trovato l’accordo tra il Cavalluccio e il Palermo. Il club rosanero aveva rifiutato l’offerta da 75mila euro per il prestito fatta dal diesse romagnolo Artico nella giornata di martedì e aveva chiesto 50mila euro in più. Dopo una giornata di contrattazioni, poco fa si è trovata la sintesi con un accordo a metà strada. Saric torna quindi a vestire la maglia del Cesena, che aveva indossato giovanissimo nella stagione 2012-2013 (negli Allievi, l’attuale Under 16), e lo fa arrivando in prestito oneroso con obbligo di riscatto solo in caso di promozione in Serie A. Le firme saranno poste domani all’ora di pranzo, quando Saric arriverà a Cesena. Nel pomeriggio il talentuoso centrocampista salirà sul pullman che porterà la squadra a Roma, dove i bianconeri si fermeranno per 24 ore, “spezzando” il viaggio verso la Calabria (venerdì pomeriggio il volo Fiumicino-Lamezia Terme). Il centrocampista bosniaco, il terzo nella storia del Cavalluccio dopo Davor Jozic e Milan Djuric, sosterrà il suo primo allenamento agli ordini di Mignani venerdì mattina al campo dell’Hotel Mancini di Roma.