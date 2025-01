Mercato Cesena: Curto saluta tutti e passa alla Sampdoria

Marco Curto lascia il Cesena dopo 6 mesi esatti. Aveva firmato per il club bianconero il 23 luglio, forte di una promozione in Serie A con il Como con cui era stato un attore non protagonista, nel senso che aveva portato il suo mattone ma non era risultato un trascinatore. La sua parentesi a Cesena non è stata, invece, esaltante. Colpa soprattutto di quelle 5 giornate di squalifica che la Fifa gli inflisse l’8 ottobre per un episodio molto poco chiaro avvenuto in un’amichevole estiva, quando ancora vestiva la maglia del Como, contro il Wolverhampton a Marbella. Fino a ottobre, Curto aveva giocato 7 partite su 8. Dopo, anche per la crescita costante di Andrea Ciofi, il difensore napoletano di proprietà del Como ha giocato appena 5 gare su 9, chiedendo poi la cessione. Questa mattina si è allenato per l’ultima volta a Villa Silvia. Quindi ha svuotato gli armadietti e salutato i compagni. Andrà, sempre via Como, alla Sampdoria, proprio la squadra che il Cesena ha sconfitto venerdì scorso rilanciandosi dopo un momento di difficoltà.

A Genova lo attendono già per questa sera per la firma sul contratto.