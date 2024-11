Il Tas di Losanna respinge la richiesta di sospensiva: Curto dovrà scontare tutte le 5 giornate di squalifica e salterà anche Cesena-Sudtirol e Cittadella-Cesena

Il Tribunale Arbitrale dello Sport, che ha sede a Losanna, ha comunicato questo pomeriggio di avere respinto la richiesta di sospensiva promossa da Luca Smacchia, avvocato difensore di Marco Curto. Non essendo ancora stata fissata l’udienza per il ricorso (non ci sono date libere in questo 2024), significa che Curto sconterà anche le due restanti giornate di squalifica, saltando così anche Cesena-Sudtirol di domenica e Cittadella-Cesena di domenica prossima. Questo a causa della decisione della Fifa di punirlo con 10 giornate di stop per aver detto a un suo compagno, nel corso dell’amichevole dello scorso luglio tra Como e Wolverhampton, «non ascoltarlo, crede di essere Jackie Chan» riferito al giocatore coreano dei Wolves, He-Chan Hwang. Squalifica che la Fifa aveva subito dimezzato, sostituendo 5 giornate con un periodo di prova di due anni, nel corso dei quali Curto dovrà prestare servizio alla comunità e sottoporsi a formazione ed educazione con un’organizzazione approvata dalla Fifa.