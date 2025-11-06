Klinsmann torna in nazionale Usa per provare a conquistare un posto in vista dei Mondiali del 2026

L’infortunio a Brady ha riaperto le porte della nazionale a stelle e strisce a Jonathan Klinsmann, che è stato selezionato dal Ct Mauricio Pochettino in vista delle amichevoli con Paraguay (sabato 15 novembre alle ore 17, le 23 italiane) al Subaru Park di Chester e con Uruguay (martedì 18 alle ore 19 locali, l’una del mercoledì in Italia) al Raimond James Stadium di Tampa. Quattro i portieri chiamati da Pochettino: oltre a Klinsmann ci sono l’attuale titolare Matt Freese (New York City), Patrick Schulte (Columbus Crew) e Roman Celentano (Cincinnati). Con Freese e Schulte che sembrano ormai sicuri per i Mondiali che la prossima estate si disputeranno tra Stati Uniti, Messico e Canada, resta un posto. Klinsmann, prossimo al rinnovo del contratto con il Cesena fino al 2028 con opzione per la stagione successiva, dovrà cercare di “strappare” a Celentano, ma soprattutto a Brady e al veterano Turner, che ad agosto ha lasciato l’Inghilterra per tornare a giocare in Mls proprio per riuscire a tornare in nazionale.