Cesena, Klinsmann verso una nuova chiamata in Nazionale Usa

Uno dei tre portieri degli Stati Uniti, Chris Brady, inizialmente convocato dal commissario tecnico Mauricio Pochettino per la finestra Fifa di novembre riservata alle nazionali, ha dato forfait causa infortunio. Per questo motivo, nel terzetto dei portieri a stelle e strisce, è destinato a rientrare Jonathan Klinsmann, che era stato convocato a settembre ma non a ottobre e neppure per quest’ultima tornata del 2025. L’ufficializzazione della chiamata è attesa per oggi, con il portiere del Cesena che, dopo la gara di domenica contro l’Avellino, dovrebbe mettersi a disposizione del Team Usa per le due amichevoli contro il Paraguay, che si giocherà sabato 15, e l’Uruguay (martedì 18). A proposito di convocazioni, cinque giocatori del Cesena saranno oggi a Roma per una pre-selezione in vista delle prime convocazioni della nuova nazionale Under 15 affidata ad Enrico Battisti. Sono 44 i ragazzi nati nel 2011 chiamati dal Ct e dal suo assistente Antonio Candreva per questo “provino” in programma al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti. I cinque bianconeri sono il difensore Alessandro Guidotti, i centrocampisti Nathan Cola e Diego Succi, gli attaccanti Gian Maria Boga e Alessandro Vicchi.

Torna Maresca

Per la gara di domenica al Manuzzi è stato designato un fischietto internazionale: Fabio Maresca. L’arbitro di Napoli, al rientro da un infortunio, avrà per assistenti Palermo di Bari e Barone di Roma, con il tandem Marini-Ferrieri Caputi in sala Var, mentre il quarto ufficiale sarà il riminese Zanotti. In carriera Maresca ha diretto cinque volte il Cavalluccio (l’ultima un anno fa al Manuzzi contro il Pisa) per un bilancio di 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Anche per via della vicinanza territoriale, il fischietto di Napoli ha arbitrato solo una volta in carriera l’Avellino, in occasione di un derby vinto a Benevento in Serie C nel 2012.