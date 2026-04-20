Klinsmann: “Cesena, la mia stagione finisce qui, ma ci vediamo prestissimo”

Con un post su Instagram, Jonathan Klinsmann ha idealmente salutato tutti i tifosi del Cesena dopo il bruttissimo infortunio contro il Palermo. “Purtroppo la mia stagione è finita sabato. Durante la partita ho subito una frattura alla colonna vertebrale che mi porterà da parte per un po’. Voglio ringraziare per il sostegno tutti coloro che erano allo stadio e in ospedale qui a Palermo, i tifosi del Cesena e del Palermo per i graditi auguri e ovviamente amici e parenti che mi hanno sostenuto negli ultimi giorni. In bocca al lupo ai ragazzi verso i play-off e ci vediamo prestissimo”. Domani il portiere volerà in Germania.