Jonathan Klinsmann convocato nella nazionale Usa: per il portiere del Cesena c’è aria di debutto a un anno dai Mondiali

Come anticipato nei giorni scorsi, Jonathan Klinsmann è stato convocato nella nazionale maggiore degli Stati Uniti. Per il portiere nato a Monaco di Baviera l’8 aprile 1997 ma che vive da sempre a Los Angeles è la seconda chiamata dalla nazionale Usa: la prima avvenne il 12 novembre 2018 in occasione delle amichevoli con Inghilterra e Italia, quando però Klinsmann andò in tribuna. Questa volta, il portiere del Cesena potrebbe debuttare nei due test in programma contro la Corea del Sud di sabato 6 settembre (ore 17 americane, le 23 in Italia) allo Sports Illustrated Stadium di Harrison, New Jersey, e contro il Giappone martedì 9 settembre alle ore 19.30 al Lower.com Field di Columbus, Ohio.

Molto felice la proprietà americana del Cesena: «Siamo estremamente orgogliosi che Jonathan sia stato convocato nella Nazionale degli Stati Uniti d’America. Questo risultato - ha commentato il board del Club bianconero - riflette il talento, il duro lavoro e l’impegno che Jonathan mette in campo ogni giorno per il Cesena Fc. È un momento emozionante non solo per Jonathan e la sua famiglia, ma anche per il Cesena e i nostri tifosi. Ci congratuliamo con Jonathan e gli auguriamo il meglio; tutto il club e la comunità bianconera faranno il tifo per lui».