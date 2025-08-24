Cesena, sorrisi nazionali per Klinsmann e Shpendi

Venerdì sera a Pescara il migliore in campo è stato Berti, semplicemente perfetto in regia sotto gli occhi di Silvio Baldini, ex allenatore degli abruzzesi e nuovo commissario tecnico dell’Under 21 azzurra. Al termine della gara uno dei collaboratori di Baldini (Diego Labricciosa, presente in tribuna assieme allo storico vice Nardini) si è intrattenuto proprio con il talento di Calisese per prendere altre informazioni. Si tratterebbe di un altro premio meritato per il Cesena e lo stesso Berti, che in bianconero sta viaggiando “in parallelo” a Shpendi, pur avendo un anno in meno: 102 presenze, 9 gol e 14 assist, l’ultimo dei quali per Blesa proprio all’Adriatico.