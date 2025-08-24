Cesena, sorrisi nazionali per Klinsmann e Shpendi

Dopo aver trascorso un’estate con la valigia a portata di mano, prima da uomini-copertina della vecchia stagione e poi da uomini-mercato della nuova, Jonathan Klinsmann e Cristian Shpendi quella valigia la dovranno comunque riempire e chiudere per un motivo diverso. Il portiere e il centravanti del Cesena hanno ricevuto la pre convocazione da Stati Uniti e Albania in vista della prima finestra Fifa riservata alle nazionali, in programma all’inizio del mese di settembre tra la seconda e la terza giornata di campionato. E anche un terzo bianconero, lo straripante Tommaso Berti ammirato venerdì sera a Pescara, ha buone chance di strappare una convocazione.

Let’s go John

Lo straordinario girone di ritorno disputato nel campionato 2024/2025, le sirene di mercato dell’estate e l’ottimo avvio di stagione al terzo anno in Italia hanno evidentemente convinto la Federazione statunitense e il commissario tecnico Pochettino a battere un colpo. Gli Stati Uniti, dopo aver perso lo scorso 7 luglio la finale di Gold Cup contro il Messico, inaugurano a settembre la nuova stagione che porterà la nazionale americana a giocare i tanto attesi Mondiali in casa a distanza di 32 anni dall’edizione del 1994. Freese, Turner e Brady non danno garanzie a Pochettino, che ha scelto di monitorare con attenzione anche Klinsmann, pronto a rispondere alla convocazione per le due amichevoli contro Sud Corea e Giappone in programma negli States il 6 e il 9 settembre. Si tratterebbe del debutto assoluto del figlio d’arte in nazionale maggiore dopo le 30 presenze con Under 18, Under 20 e Under 23.

L’Aquila vola

Sarebbe una prima volta speciale anche per Cristian Shpendi, che un anno fa ha chiuso il ciclo con l’Under 21 albanese (8 presenze e 1 gol). Classe 2003, il gemello non è più convocabile per il nuovo biennio e per questo è arrivata la chiamata dalla nazionale maggiore, che scenderà in campo il 4 settembre per una amichevole contro Gibilterra e il 9 settembre per la sfida contro la Lettonia valevole per le qualificazioni ai Mondiali. Il numero 9 del Cesena avrebbe così la possibilità di disputare la sua prima partita con l’Aquila dopo aver sfondato il muro delle 100 presenze con il Cavalluccio, con cui a Pescara ha segnato il gol numero 37 alla gara numero 103. La rete realizzata all’Adriatico non dovrebbe essere l’ultima, perché ad oggi una partenza di Shpendi appare difficile, ma naturalmente non impossibile. Il Lecce al momento si è chiamato fuori mentre il Cagliari sta valutando punte con caratteristiche diverse, quindi il gemello ha buone chance di restare, a meno di clamorose offerte che potrebbero arrivare a metà della prossima settimana.

Azzurrino?